Флоренци попрощался с римскими болельщиками в социальных сетях

Итальянский защитник Алессандро Флоренци прокомментировал свой переход из столичной «Ромы» в «Милан». Футболист написал пост об этом в социальных сетях.

«Прощай, Рим, это было чудесное путешествие! За 20 лет я уже четыре раза прощался с тобой. В первый раз – когда хотел набраться опыта, а потом и в других случаях, потому что иногда нам приходится воспринимать ситуации, которые отличаются от тех, что мы всегда себе представляли», - написал футболист.

Защитник «россонери» попрощался с римскими болельщиками и поблагодарил за ту поддержку, которую они оказывали ему за время его карьеры в столичной команде. «Я спокоен и счастлив, ведь знаю, что отдал всего себя, выступая за эту футболку, ради болельщиков», - заключил игрок.

Напомним, футболист перешел в «Милан» после годичной аренды, которую он провел в «россонери». Он сыграл за «красно-черных» в Серии А 24 встречи, в которых забил два мяча.