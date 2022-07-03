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Чемпионат Италии. Серия А

Флоренци попрощался с римскими болельщиками в социальных сетях

03 Июля 2022 • 15:55 Комментировать

Итальянский защитник Алессандро Флоренци прокомментировал свой переход из столичной «Ромы» в «Милан». Футболист написал пост об этом в социальных сетях.

«Прощай, Рим, это было чудесное путешествие! За 20 лет я уже четыре раза прощался с тобой. В первый раз – когда хотел набраться опыта, а потом и в других случаях, потому что иногда нам приходится воспринимать ситуации, которые отличаются от тех, что мы всегда себе представляли», - написал футболист.

Защитник «россонери» попрощался с римскими болельщиками и поблагодарил за ту поддержку, которую они оказывали ему за время его карьеры в столичной команде. «Я спокоен и счастлив, ведь знаю, что отдал всего себя, выступая за эту футболку, ради болельщиков», - заключил игрок.

Напомним, футболист перешел в «Милан» после годичной аренды, которую он провел в «россонери». Он сыграл за «красно-черных» в Серии А 24 встречи, в которых забил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Серия А Алессандро Флоренци
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