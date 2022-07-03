«Фиорентина» возьмет в аренду вратаря «Аталанты» Голлини

«Фиорентина» арендует голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что в сделку по арендному соглашению будет включена опция возможного выкупа итальянца за 8 миллионов евро

27-летний вратарь в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Аталанты». В ворота Голлини влетело 11 мячей в 10 проведенных встречах.

Итальянский страж сыграл также шесть матчей в Лиге конференций, и 6 раз доставал мяч из сетки собственных ворот. В Кубке Лиги и Кубке Англии вратарь выходил на поле в четырех случаях, пропустив в общей сложности три мяча.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.