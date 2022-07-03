​Сакки дал Дибале совет по выбору клуба в Серии А

Пауло Дибала уже несколько дней числится в списке свободных агентов – его контракт с «Ювентусом» истёк. Аргентинца активно связывают с «Интером», но сделка пока не состоялась. Между тем, известный итальянский тренер Арриго Сакки дали Дибале совет по выбору клуба.

«Думаю, Дибала чувствовал бы себя более комфортно в «Милане», а не в «Интере». «Россонери» привыкли играть с нападающим, который отходит глубоко, а Дибале важно участвовать в розыгрышах и использовать свою скорость», - сказал Сакки La Gazzetta dello Sport.

Экс-рулевой «Милана» также вспомнил, что много лет назад он советовал ещё Сильвио Берлускони привлечь в стан «россонери» Пауло Дибалу и тренера Маурицио Сарри, называя их новыми талантами.