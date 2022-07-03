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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» заманивает подписать Икарди любыми путями

03 Июля 2022 • 13:05 Комментировать

Руководство «Монцы» намерено заполучить в свой состав 29-летнего аргентинца Марио Икарди. Команда идет на хитрости и заманивает футболиста разными способами. Так, чтобы ускорить подписание нападающего, клуб-новичок Серии А предлагает его супруге и агенту Ванде Наре вести собственную ТВ-программу, отмечает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, боссов «Монцы» не беспокоит даже зарплата Икарди. В «ПСЖ» футболист получал 10 миллионов евро в год.

Контракт Мауро с парижским грандом рассчитан еще на 2 года, но новый спортивный директор команды Луиш Кампуш планирует распрощаться с игроком.

В минувшем сезоне Серии А Икарди провел за «ПСЖ» 24 матча, в которых забил 4 мяча. Еще один мяч на счету нападающего в Кубке Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серия А Мауро Икарди Монца
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