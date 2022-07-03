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Чемпионат Италии. Серия А

Челик близок к переходу в «Рому»

03 Июля 2022 • 11:43 Комментировать
Лилль
...
Осер
1.80 3.70 4.50
07.08 21:00

Защитник «Лилля» Зеки Челик согласовал контракт с «Ромой», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Кроме того, французский клуб сможет получить 15 % от будущей перепродажи футболиста. В ближайшие дни игрок сборной Турции пройдёт медосмотр для завершения сделки.

В минувшем сезоне Челик провёл в составе «Лилля» 40 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника сборной Турции 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лилль Джанлука Ди Марцио Зеки Челик
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ЛИЛЛЬ ОСЕР
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