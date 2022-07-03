Челик близок к переходу в «Рому»

Защитник «Лилля» Зеки Челик согласовал контракт с «Ромой», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Кроме того, французский клуб сможет получить 15 % от будущей перепродажи футболиста. В ближайшие дни игрок сборной Турции пройдёт медосмотр для завершения сделки.

В минувшем сезоне Челик провёл в составе «Лилля» 40 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника сборной Турции 18 миллионов евро.