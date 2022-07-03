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Чемпионат Италии. Серия А

Видаль практически определился с новым клубом

03 Июля 2022 • 10:14 Комментировать

Чилийский хавбек Артуро Видаль может покинуть миланский «Интер» и перебраться в Южную Америку. По информации журналиста Гонсало Васкеса, 35-летний футболист близок к переходу в аргентинскую «Боку Хуниорс».

В стане «нерадзурри» больше не рассчитывают на опытного полузащитника и готовы досрочно расторгнуть с ним трудовое соглашение. Контракт Артуро с миланским топ-клубом рассчитан до лета следующего года.

За «Интер» Видаль выступает с сентября 2020 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник провел 28 поединков, забил один гол, сделал две результативные передачи и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Артуро Видаль
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