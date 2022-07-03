«Ювентус» оформит два громких трансфера в ближайшие дни

Туринский «Ювентус» близок к подписанию двух топовых футболистов. В своих социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что ряды «старой синьоры» пополнят центральный полузащитник Поль Погба и аргентинский вингер Анхель ди Мария.

Инсайдер утверждает, что оба трансфера будут объявлены на следующей неделе. Погба и ди Мария присоединятся к итальянскому гранду на правах свободных агентов.

Напомним, что предыдущим местом работы французского хавбека был английский «Манчестер Юнайтед». В свою очередь аргентинец выступал во Франции за столичный «ПСЖ».