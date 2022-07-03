В «Фиорентине» недовольны нежеланием Кокорина уйти из клуба

Боссы «Фиорентины» остались недовольны последними высказываниями агента Александра Кокорина в итальянской прессе. Ранее представитель россиянина Тимофей Бердышев заявил, что у игрока нет желания уходить из клуба.

Как сообщает Football-Italia, боссы «фиалок» остались недовольны этим высказыванием, поскольку уже давно подумывают о расставании с Кокориным, не оправдавшим возложенных на него надежд.

Александр перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. Действующий контракт нападающего с флорентийцами рассчитан до середины 2024 года.