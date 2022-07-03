Защитник из чемпионата Украины станет одноклубником Кокорина

Бразильский защитник Додо, являющийся футболистом донецкого «Шахтёра», близок к переезду в итальянский чемпионат. По сведениям инсайдера Николо Скиры, новым местом работы игрока станет «Фиорентина».

Журналист подчеркнул, что флорентийцы уже провели успешные переговоры с бразильцем и согласовали пятилетнее трудовое соглашение. За трансфер Додо руководству итальянского клуба придется заплатить порядка 14-15 миллионов евро.

Додо присоединился к «горнякам» зимой 2017 года. В общей сложности бразилец провел за донецкий коллектив 97 поединков и отметился пятью забитыми мячами.