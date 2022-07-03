Лукаку назвал свою цель на новый сезон

Звёздный бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку определился с целью на предстоящий сезон.

По информации Gazzetta dello Sport, 29-летний бельгийский футболист очень серьёзно готовится к новому сезону. Форвард тренируется на Сардинии вместе с новобранцем миланской команды Андре Онаной. Стоит отметить, что Лукаку в разговоре с главным тренером «Интера» Симоне Индазги заявил о мотивации стать лучше и забить за сезон не менее 30 голов.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 26 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.