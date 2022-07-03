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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не претендует на Дзаньоло, игрок собирается перейти в «Ювентус»

03 Июля 2022 • 01:17 Комментировать

Вопреки слухам, «Милан» не планировал и не планирует бороться с «Ювентусом» за звезду «Ромы» Николо Дзаньоло.

23-летний атакующий полузащитник давно связан с вероятным переходом в «Ювентус». Как стало известно на днях, футболист сборной Италии уже согласовал с туринцами условия личного контракта. В свою очередь «Милан», несмотря на слухи, не участвовал в борьбе за Дзаньоло и не собирается в неё вступать, докладывает инсайдер Николо Скира. «Рома» требует за игрока 50 млн евро.

Николо Дзаньоло принял участие в 42 поединках «Ромы» в минувшей кампании, записав на свой счёт восемь голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Ювентус Николо Дзаньоло
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