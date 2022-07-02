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Чемпионат Италии. Серия А

Новый клуб Видаля определён на 70-80%

02 Июля 2022 • 21:51 Комментировать

По информации родственника Артуро Видаля, будущее полузащитника «Интера» почти решено.

«Бока Хуниорс» сделала предложение Артуро, и, как мне кажется, он перейдёт туда с вероятностью в 70-80%, – заявил двоюродный брат чилийца Гонсало Васкес в интервью Radio La Red. – Всё должно решиться на следующей неделе. Артуро сказал мне, что этот шаг очень благоприятно скажется на его карьере», – признался Васкес.

«Интер» не рассчитывает на 35-летнего хавбека и планирует расстаться с ним в ближайшее время. Контракт Видаля с «нерадзурри» действует до июня следующего года. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 40 матчах команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бока Хуниорс Артуро Видаль
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