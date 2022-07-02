«Ювентус» может попытаться вернуть Морату

Несмотря на официальное прощание с нападающим Альваро Моратой, туринский «Ювентус» ещё не исключает вероятность, что испанец будет выступать за команду в следующем сезоне.

Согласно информации от Football Italia, Мората всё ещё может оказаться в «Ювентусе». Туринский клуб намерен возобновить переговоры с мадридским «Атлетико», чтобы попытаться убедить «матрасников» пойти на компромисс.

Напомним, что сам «Атлетико» намерен продать Морату в это трансферное окно. Сам нападающий уже успел попрощаться с болельщиками туринского «Ювентуса» в своих социальных сетях, написав большое послание.