Игрок сборной Италии заявил, что мечтает играть за «Барселону»

Нападающий швейцарского «Цюриха» Вильфрид Ньонто заявил, что мечтает выступать за каталонскую «Барселону». Напомним, что 18-летний нападающий совсем недавно был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций.

«Моя мечта – выступать за «Барселону». Месси мой кумир, даже несмотря на то, что сейчас он выступает за «ПСЖ». На протяжении всей карьеры он шёл на большие жертвы, а его семья всегда поддерживала его, он никогда не забывает свои корни», – цитирует Ньонто Football Italia.

Отметим, что Ньонто является воспитанником миланского «Интера». Футболист покинул стан «нерадзурри» и перебрался в швейцарский «Цюрих» лишь в 2020 году.