Пинамонти в шаге от перехода в команду из топ-8 Серии А

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти в скором времени должен перейти в другой клуб из итальянской Серии А. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, футболист очень близок к трансферу в «Аталанту», где его ждёт главный тренер Джан Пьеро Гасперини.

Сообщается, что сам Пинамонти уже согласовал с «Аталантой» условия личного контракта. В ближайшие дни клуб из Бергамо проведёт новую встречу с миланским «Интером», где постарается согласовать сумму компенсации.

Напомним, что Пинамонти в прошлом сезоне на правах аренды за «Эмполи» отметился 13 голами в чемпионате Италии. Также форвард записал на свой счёт два ассиста.