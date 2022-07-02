Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маурицио Сарри высказался о трудностях в подготовке к новому сезону

02 Июля 2022 • 14:54 Комментировать

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри дал интервью La Lazio Siamo Noi. Наставник «орлов» рассказал о трудностях, с которыми его коллективу пришлось столкнуться в режиме реального времени.

«В наше время сезон трудно начать с полным составом. С одной стороны, идет Лига наций. С другой – чемпионат Европы, потом еще чемпионат мира. Многие команды начинают подготовку к сезону, имея на тренировках 10 человек или около того. В основном это молодые футболисты. Более опытные игроки присоединяются к клубу гораздо позже», - заявил в интервью Сарри, отметив, что собрать полный состав к началу очередного сезона Серии А будет трудно.

В прошлом сезоне «Лацио» с Маурицио Сарии смог занять в чемпионате Италии 5-е место, сумев квалифицироваться в еврокубки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Чемпионат Италии Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тотти: «Никогда не верил, что Роналду перейдёт в «Рому»
15:46 · Италия. Серия А
Тотти – о переходе Дибалы в «Рому»: «Вероятность была очень высока»
15:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может попытаться вернуть Морату
15:36 · Италия. Серия А
Игрок сборной Италии заявил, что мечтает играть за «Барселону»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб согласовал трансфер Хики, но речь не об «Арсенале»
15:05 · Италия. Серия А
Пинамонти в шаге от перехода в команду из топ-8 Серии А
14:54 · Италия. Серия А
Маурицио Сарри высказался о трудностях в подготовке к новому сезону
14:29 · Италия. Серия А
​«Монца» объявила об аренде Сенси официально
14:12 · Италия. Серия А
Давид Оспина перейдет в клуб из Саудовской Аравии
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян сказал первые слова в качестве игрока «Интера»
13:56 · Италия. Серия А
«Монца» нацелилась на Икарди и Дибалу
13:21 · Италия. Серия А
Вьери рассказал, нужен ли «Ювентусу» ди Мария
13:03 · Италия. Серия А
Де Врей хочет уехать за новым вызовом в АПЛ
12:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» замахнулся на ещё одного футболиста «ПСЖ»
12:35 · Италия. Серия А
«Милан» не сомневается в подписании Зиеша
Все новости
Рекомендуем