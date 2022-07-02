Маурицио Сарри высказался о трудностях в подготовке к новому сезону

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри дал интервью La Lazio Siamo Noi. Наставник «орлов» рассказал о трудностях, с которыми его коллективу пришлось столкнуться в режиме реального времени.

«В наше время сезон трудно начать с полным составом. С одной стороны, идет Лига наций. С другой – чемпионат Европы, потом еще чемпионат мира. Многие команды начинают подготовку к сезону, имея на тренировках 10 человек или около того. В основном это молодые футболисты. Более опытные игроки присоединяются к клубу гораздо позже», - заявил в интервью Сарри, отметив, что собрать полный состав к началу очередного сезона Серии А будет трудно.

В прошлом сезоне «Лацио» с Маурицио Сарии смог занять в чемпионате Италии 5-е место, сумев квалифицироваться в еврокубки.