Бывший полузащитник сборной Армении и экс-главный тренер национальной сборной своей страны Вардан Минасян в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал переход полузащитника Генриха Мхитаряна из «Ромы» в миланский «Интер».

Сегодня, 2 июля, итальянский клуб официально объявил о переходе 33-летнего Мхитаряна.

«Это новый вызов для Генриха. Он обрёл второе дыхание. «Интер» по уровню выше, чем «Рома», но Мхитарян не боится конкуренции. Это хорошее усиление для миланского клуба, с ним «нерадзурри» могут побороться за чемпионство.

Он универсальный игрок, будет полезен в атаке везде. Поскольку «Интер», скорее всего, будет играть или в 3:4:3 или в 3:5:2, они ещё взяли Лукаку. Он в 3:4:3 может играть центрального полузащитника или одного из крайних нападающих. А в 3:5:2 может сыграть в центре «восьмёрку» или оттянутого нападающего», — заявил Минасян.

В минувшем сезоне Мхитарян провёл в составе «Ромы» 44 матча, забив в них пять голов, а также отдав восемь результативных передач.