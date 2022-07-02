Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший тренер сборной Армении Минасян: «С Мхитаряном «Интер» сможет побороться за чемпионство» эксклюзив

02 Июля 2022 • 14:08 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.00 5.00 1.35
14.08 20:30

Бывший полузащитник сборной Армении и экс-главный тренер национальной сборной своей страны Вардан Минасян в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал переход полузащитника Генриха Мхитаряна из «Ромы» в миланский «Интер».

Сегодня, 2 июля, итальянский клуб официально объявил о переходе 33-летнего Мхитаряна.

«Это новый вызов для Генриха. Он обрёл второе дыхание. «Интер» по уровню выше, чем «Рома», но Мхитарян не боится конкуренции. Это хорошее усиление для миланского клуба, с ним «нерадзурри» могут побороться за чемпионство.

Он универсальный игрок, будет полезен в атаке везде. Поскольку «Интер», скорее всего, будет играть или в 3:4:3 или в 3:5:2, они ещё взяли Лукаку. Он в 3:4:3 может играть центрального полузащитника или одного из крайних нападающих. А в 3:5:2 может сыграть в центре «восьмёрку» или оттянутого нападающего», — заявил Минасян.

В минувшем сезоне Мхитарян провёл в составе «Ромы» 44 матча, забив в них пять голов, а также отдав восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Генрих Мхитарян Вардан Минасян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тотти: «Никогда не верил, что Роналду перейдёт в «Рому»
15:46 · Италия. Серия А
Тотти – о переходе Дибалы в «Рому»: «Вероятность была очень высока»
15:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может попытаться вернуть Морату
15:36 · Италия. Серия А
Игрок сборной Италии заявил, что мечтает играть за «Барселону»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб согласовал трансфер Хики, но речь не об «Арсенале»
15:05 · Италия. Серия А
Пинамонти в шаге от перехода в команду из топ-8 Серии А
14:54 · Италия. Серия А
Маурицио Сарри высказался о трудностях в подготовке к новому сезону
14:29 · Италия. Серия А
​«Монца» объявила об аренде Сенси официально
14:12 · Италия. Серия А
Давид Оспина перейдет в клуб из Саудовской Аравии
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян сказал первые слова в качестве игрока «Интера»
13:56 · Италия. Серия А
«Монца» нацелилась на Икарди и Дибалу
13:21 · Италия. Серия А
Вьери рассказал, нужен ли «Ювентусу» ди Мария
13:03 · Италия. Серия А
Де Врей хочет уехать за новым вызовом в АПЛ
12:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» замахнулся на ещё одного футболиста «ПСЖ»
12:35 · Италия. Серия А
«Милан» не сомневается в подписании Зиеша
Все новости
Рекомендуем