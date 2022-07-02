«Монца» нацелилась на Икарди и Дибалу

Вышедшая в Серию А «Монца» решила всерьез укрепить свой состав, чтобы прочно и надолго прописаться в элитном итальянском дивизионе.

Так, представители клуба активно интересуются нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди и бывшим форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Как утверждает источник, гендиректор «Монцы» Адриано Галиани проводит переговоры с женой и агентом Икарди Вандой Нарой. Кроме того, Галлиани также удалось связаться с агентом Дибалы, и провести переговоры о возможном будущем игрока в стане новичка Серии А.

Стоит отметить, что «Монце» также интересны защитники Оскар Мингеса из «Барселоны» и Каан Айхан из «Сассуоло».