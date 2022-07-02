Вьери рассказал, нужен ли «Ювентусу» ди Мария

Бывший нападающий сборной Италии и миланского «Интера» Кристиан Вьери высказался насчет возможного перехода аргентинского полузащитника Анхеля ди Марии в туринский «Ювентус».

«Ди Мария? Конечно, такой игрок всегда пригодится. Он – мастер, который отдает отличные передачи и забивает голы. У него огромный опыт выступлений в Европе и сборной Аргентины», - передает слова Кристиана La Gazzetta dello Sport.

Ди Мария сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне 34-летний вингер забил пять мячей и сделал семь голевых передач в 26 матчах в Лиге 1.