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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери рассказал, нужен ли «Ювентусу» ди Мария

02 Июля 2022 • 13:21 Комментировать

Бывший нападающий сборной Италии и миланского «Интера» Кристиан Вьери высказался насчет возможного перехода аргентинского полузащитника Анхеля ди Марии в туринский «Ювентус».

«Ди Мария? Конечно, такой игрок всегда пригодится. Он – мастер, который отдает отличные передачи и забивает голы. У него огромный опыт выступлений в Европе и сборной Аргентины», - передает слова Кристиана La Gazzetta dello Sport.

Ди Мария сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне 34-летний вингер забил пять мячей и сделал семь голевых передач в 26 матчах в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Кристиан Вьери
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