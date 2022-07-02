Де Врей хочет уехать за новым вызовом в АПЛ

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей хочет покинуть команду в это трансферное окно. По информации от итальянского издания Calciomercato, игрок сборной Нидерландов хотел бы перебраться в английскую премьер-лигу.

Напомним, что «Интер» в данный момент близок к продаже своего защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ» за 70 миллионов евро. При этом ранее ходили слухи, что для урегулирования своих финансовых проблем «нерадзурри» нужно продать минимум двух футболистов.

«Интер» уже определился с игроками, которые могут заменить в клубе де Врея и Шкриньяра. «Нерадзурри» попытаются приобрести Николу Миленковича из «Фиорентины» и Глейсона Бремера из «Торино».