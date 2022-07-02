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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» замахнулся на ещё одного футболиста «ПСЖ»

02 Июля 2022 • 12:42 Комментировать

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании новых игроков в оборонительную линию. Как сообщает Tuttosport, в поле зрения «старой синьоры» попал еще один представитель французского «ПСЖ».

Итальянский клуб обратил свое внимание на флангового защитника Тило Керера. Он стал трансферной целью туринцев, как и Преснель Кимпембе, об интересе к которому сообщалось ранее.

Контракт Керера с парижским грандом рассчитан до окончания следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Тило два гола в 27 поединках в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Тило Керер
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