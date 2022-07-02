«Милан» не сомневается в подписании Зиеша

Руководство «Милана» не сомневается, что Хаким Зиеш примкнет к команде до конца летнего трансферного окна, сообщает Sky in Italy.

Источник заявляет, что между двумя коллективами установился новый диалог. В клубе уверены, что миланцы осуществят свой первый трансфер, и им будет вингер лондонского «Челси».

Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. Сумма трансфера игрока при переходе из «Аякса» составила 44 миллиона евро.

В минувшем сезоне Зиеш провел за «Челси» 23 игры в Премьер-лиге, сумев отличиться четырьмя голами и отдав три результативных передачи.