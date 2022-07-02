Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян перешел в миланский «Интер» на правах свободного агента. Об этом отрапортовала пресс-служба «нерадзурри».

33-летний игрок достался вице-чемпиону Италии бесплатно, поскольку его контракт с «Ромой» истек в конце прошлого месяца. Ранее сообщалось, что трудовое соглашение Генриха с миланским топ-клубом будет рассчитано до середины 2024 года, а его заработная плата составит 3,5 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2021/2022 Мхитарян сыграл за «Рому» 44 поединка во всех турнирах, забил пять мячей и сделал девять голевых передач. В составе римлян он стал триумфатором Лиги конфедераций.