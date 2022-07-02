Онана: «Очень счастлив стать частью такого великого клуба, как «Интер»

Новичок «Интера» Андре Онана поделился своими эмоциями после перехода в миланский клуб.

«Я очень счастлив стать частью такого великого клуба, как «Интер». Что ещё можно сказать о клубе, который столького достиг? Находиться здесь – невероятно, и мы надеемся добиться важных результатов здесь», – цитирует Онану официальный сайт «Интера».

Напомним, что «Интер» подписал Онану на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Сам камерунец является воспитанником каталонской «Барселоны».

Вместе с Онаной «Интер» подписал у «Ромы» на правах свободного агента полузащитника Генриха Мхитаряна.