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Чемпионат Италии. Серия А

Онана: «Очень счастлив стать частью такого великого клуба, как «Интер»

02 Июля 2022 • 11:47 Комментировать

Новичок «Интера» Андре Онана поделился своими эмоциями после перехода в миланский клуб.

«Я очень счастлив стать частью такого великого клуба, как «Интер». Что ещё можно сказать о клубе, который столького достиг? Находиться здесь – невероятно, и мы надеемся добиться важных результатов здесь», – цитирует Онану официальный сайт «Интера».

Напомним, что «Интер» подписал Онану на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Сам камерунец является воспитанником каталонской «Барселоны».

Вместе с Онаной «Интер» подписал у «Ромы» на правах свободного агента полузащитника Генриха Мхитаряна.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
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