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Мхитарян эмоционально попрощался с «Ромой» и Моуринью

02 Июля 2022 • 10:41 Комментировать

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший в миланский «Интер», попрощался с «Ромой», за которую провел два сезона.

«Рома» - уникальный клуб, однако настало время прощаться. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам клуба. Также огромная благодарность Жозе Моуринью, которые проявил доверие ко мне и придал дополнительной мотивации. Я полностью отдавался на поле в матчах за римлян. Для меня было честью выступать за эту команду», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Вместе с «Ромой» Мхитарян в прошлом сезоне стал триумфатором Лиги конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян
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