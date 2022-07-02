Мхитарян эмоционально попрощался с «Ромой» и Моуринью

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший в миланский «Интер», попрощался с «Ромой», за которую провел два сезона.

«Рома» - уникальный клуб, однако настало время прощаться. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам клуба. Также огромная благодарность Жозе Моуринью, которые проявил доверие ко мне и придал дополнительной мотивации. Я полностью отдавался на поле в матчах за римлян. Для меня было честью выступать за эту команду», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Вместе с «Ромой» Мхитарян в прошлом сезоне стал триумфатором Лиги конференций.