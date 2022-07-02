Защитник «Кальяри» Карбони перешёл в «Монцу»

Защитник «Кальяри» Андреа Карбони продолжит карьеру в «Монце», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

21-летний футболист подписал со своим новым клубом пятилетнее соглашение.

В минувшем сезоне Карбони провёл за «Кальяри» 33 матча, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Италии в 5 миллионов евро.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Монца» сумела добыть путёвку в итальянскую Серию А. Ранее сообщалось, что новичок высшего дивизиона чемпионата Италии также заинтересован в экс-нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале, а также в форварде «ПСЖ» Мауро Икарди.