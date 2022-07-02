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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» усилились полузащитником «Ювентуса»

02 Июля 2022 • 08:36 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Роландо Мандрагора перебрался в «Фиорентину». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, 25-летний полузащитник подписал с флорентийцами долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1». Его заработная плата составит 1,6 миллиона евро в год.

За трансфер футболиста «старая синьора» получит от «фиалок» десять миллионов евро. Также в соглашении прописаны различные бонусы за индивидуальные достижения Мандрагоры.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Роландо выступал на правах аренды за «Торино». Он поучаствовал в 21 поединке и отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Роландо Мандрагора
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