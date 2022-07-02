«Фиорентина» усилились полузащитником «Ювентуса»

Хавбек туринского «Ювентуса» Роландо Мандрагора перебрался в «Фиорентину». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, 25-летний полузащитник подписал с флорентийцами долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1». Его заработная плата составит 1,6 миллиона евро в год.

За трансфер футболиста «старая синьора» получит от «фиалок» десять миллионов евро. Также в соглашении прописаны различные бонусы за индивидуальные достижения Мандрагоры.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Роландо выступал на правах аренды за «Торино». Он поучаствовал в 21 поединке и отметился двумя результативными передачами.