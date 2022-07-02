Названо место проведения матча за Суперкубок Италии

Стало известно, где состоится поединок за Суперкубок Италии. Как информирует Football-Italia, местом проведения противостояния была выбрана Саудовская Аравия. Встреча состоится 18 января следующего года.

Напомним, что в поединке за трофей сойдутся «Милан», выигравший скудетто, и миланский «Интер», который завоевал в прошлом сезоне кубок Италии.

На счету «россонери» семь побед в Суперкубке, а «нерадзурри» выигрывали этот трофей на один раз меньше.

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Милан» опередил «Интер» всего на два балла. Топ-3 замкнул «Наполи».