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Чемпионат Италии. Серия А

Названо место проведения матча за Суперкубок Италии

02 Июля 2022 • 06:03 Комментировать

Стало известно, где состоится поединок за Суперкубок Италии. Как информирует Football-Italia, местом проведения противостояния была выбрана Саудовская Аравия. Встреча состоится 18 января следующего года.

Напомним, что в поединке за трофей сойдутся «Милан», выигравший скудетто, и миланский «Интер», который завоевал в прошлом сезоне кубок Италии.

На счету «россонери» семь побед в Суперкубке, а «нерадзурри» выигрывали этот трофей на один раз меньше.

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Милан» опередил «Интер» всего на два балла. Топ-3 замкнул «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
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