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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл звёздного защитника на замену де Лихту

02 Июля 2022 • 05:52 Комментировать

Туринский «Ювентус» начал подыскивать замену голландскому защитнику Маттайсу де Лихту, которого может продать в текущее трансферное окно. Согласно сообщениям инсайдера Николо Скиры, в поле зрения «старой синьоры» попал сенегалец Калиду Кулибали, выступающий за «Наполи». Стороны уже начали переговоры.

В свою очередь неаполитанцы готовы расстаться со своим лидером, если получат по нему хорошее предложение. Контракт Калиду с клубом истекает в 2023 году, а потому «Наполи» может решиться на продажу игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне Кулибали принял участие в 34 поединках, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали Маттайс де Лихт
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