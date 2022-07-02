«Ювентус» нашёл звёздного защитника на замену де Лихту

Туринский «Ювентус» начал подыскивать замену голландскому защитнику Маттайсу де Лихту, которого может продать в текущее трансферное окно. Согласно сообщениям инсайдера Николо Скиры, в поле зрения «старой синьоры» попал сенегалец Калиду Кулибали, выступающий за «Наполи». Стороны уже начали переговоры.

В свою очередь неаполитанцы готовы расстаться со своим лидером, если получат по нему хорошее предложение. Контракт Калиду с клубом истекает в 2023 году, а потому «Наполи» может решиться на продажу игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне Кулибали принял участие в 34 поединках, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.