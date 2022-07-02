Опытный страж ворот «Милана» Антонио Миранте остается в стане «россонери». Руководство чемпиона Италии приняло решение продлить сотрудничество с 38-летним голкипером. Новый контракт между сторонами рассчитан на один год, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что Антонио пополнил ряды миланского коллектива осенью прошлого года, однако с того времени не провел за первую команду ни одного поединка.

До переезда на «Сан-Сиро» Миранте отметился выступлениями за «Рому», «Парму», «Ювентус», «Сампдорию» и «Болонью». В активе вратаря несколько вызовов в ряды национальной сборной Италии.