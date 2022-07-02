На Дибалу появился новый претендент из Италии

Нападающий Пауло Дибала заинтересовал ещё один итальянский клуб.

Аргентинец попал в список трансферных желаний «Монцы», для которой предстоящий сезон станет дебютным в Серии А. Генеральный директор клуба Адриано Галлиани в пятницу вышел на связь с представителем Дибалы, дав тому понять, что «Монца» намерена побороться за подписание 28-летнего игрока. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Если грандиозные планы «красно-белых» осуществятся в полной мере, то пару Дибале в нападении составит его соотечественник Мауро Икарди, об интересе к которому уже сообщалось ранее.

Пауло Дибала официально покинул «Ювентус» 1 июля, став свободным агентом. Основным претендентом на игрока считается «Интер».