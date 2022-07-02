«Ювентус» претендует на трёх футболистов атаки

«Ювентус» планирует значительно вложиться в усиление атакующей линии.

Помимо Анхеля ди Марии и Поля Погба, доступных в качестве свободных агентов, «Ювентус» рассчитывает усилиться ещё как минимум одним статусным игроком атаки, докладывает Альфредо Педулла. Главная цель туринцев – атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло. Также в шорт-листе «старой синьоры» фигурируют звезда «Сассуоло» Федерико Берарди и лучший игрок прошедшего розыгрыша Лиги Европы Филип Костич, выступающий за франкфуртский «Айнтрахт».

Трансферная стоимость Николо Дзаньоло, согласно оценке Transfermarkt, составляет 33 млн евро, Доменико Берарди оценивается порталом в 35 млн, а Филип Костич – в 24 млн.