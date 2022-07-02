«Монца» начала переговоры по защитнику «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Оскар Мингеса заинтересовал итальянскую «Монцу».

23-летний игрок не входит в планы наставника «Барселоны» Хави Эрнардеса, поэтому вправе самостоятельно решать своё будущее. Как стало известно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, «Монца» уже связалась с каталонским грандом по вопросу трансфера испанца.

Текущий договор Оскара Мингесы с «Барселоной» истекает в следующем году. В прошедшем сезоне защитник появился на поле 27 раз во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Согласно оценке Transfermarkt, актуальная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.