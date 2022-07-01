«Реал» хочет включить обязательство выкупа в сделку по аренде Йовича в «Фиорентину»

Мадридский «Реал» хотел бы навсегда расстаться с нападающим Лукой Йовичем.

Стороны близки к согласованию перехода серба на правах аренды до конца сезона 2022/23. В ближайшее время 24-летний нападающий пройдёт медосмотр в расположении итальянского клуба. По утверждениям журналиста Джакомо Якобеллиса, руководство мадридцев хотело бы включить в сделку пункт, обязующий «Фиорентину» в будущем выкупить игрока за 20-25 млн евро.

Лука Йович перешёл в «Реал» в 2019 году за 63 млн евро, перебравшись из франкфуртского «Айнтрахта». Его контракт со «сливочными» действует до июня 2025 года. В 51 матче за «Реал» сербский форвард забил лишь три мяча.