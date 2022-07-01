Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» хочет включить обязательство выкупа в сделку по аренде Йовича в «Фиорентину»

01 Июля 2022 • 23:26 Комментировать

Мадридский «Реал» хотел бы навсегда расстаться с нападающим Лукой Йовичем.

Стороны близки к согласованию перехода серба на правах аренды до конца сезона 2022/23. В ближайшее время 24-летний нападающий пройдёт медосмотр в расположении итальянского клуба. По утверждениям журналиста Джакомо Якобеллиса, руководство мадридцев хотело бы включить в сделку пункт, обязующий «Фиорентину» в будущем выкупить игрока за 20-25 млн евро.

Лука Йович перешёл в «Реал» в 2019 году за 63 млн евро, перебравшись из франкфуртского «Айнтрахта». Его контракт со «сливочными» действует до июня 2025 года. В 51 матче за «Реал» сербский форвард забил лишь три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
00:51 · Италия. Серия А
«Монца» начала переговоры по защитнику «Барселоны»
00:40 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» хочет перебраться в «Милан»
00:29 · Италия. Серия А
Романо: «Монца» связалась с агентом Икарди
01 Июля
23:26 · Италия. Серия А
«Реал» хочет включить обязательство выкупа в сделку по аренде Йовича в «Фиорентину»
21:55 · Италия. Серия А
Онана: «Это’О давно ждал меня в «Интере»
20:59 · Италия. Серия Б
Австралийский чемпионат пополнится европейской звездой
19:53 · Италия. Серия А
Милан Джурич перешел в «Верону»
17:00 · Италия. Кубок
Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии
16:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о переходе Кварацхелии в «Наполи»
15:38 · Италия. Серия А
«Монца» может провернуть шокирующий трансфер нападающего «ПСЖ»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт восхищён работой Тухеля, игрок хочет перейти в «Челси»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Ботхейм может продолжить карьеру в Италии
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола прокомментировал возможный уход футболиста из ЦСКА
14:59 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Бенфики» прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой»
14:04 · Италия. Серия А
Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем