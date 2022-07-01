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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о выкупе Флоренци у «Ромы» официально

01 Июля 2022 • 22:46 Комментировать

Крайний защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перешёл в «Милан» на постоянной основе.

31-летний футболист представлял «Милан» на правах аренды, а сегодня подписал с «россонери» трёхлетний контракт, о чём клуб сообщил на своём официальном сайте. Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, выкуп правого защитника сборной Италии у «Ромы» обошёлся «Милану» менее чем в 3 млн евро.

В сезоне 2021/22 Алессандро Флоренци провёл 30 поединков за миланский коллектив, став победителем Серии А в его составе. На счету игрока два забитых мяча. За сборную Италии оборонец, ранее выступавший ближе к атаке, отыграл 49 матчей за всю карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Алессандро Флоренци
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