Онана: «Это’О давно ждал меня в «Интере»

Новичок «Интера» Андре Онана признался, что его соотечественник и бывший нападающий клуба Самюэль Это’О активно поддерживал переход.

26-летний голкипер перебрался из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента, подписав с «нерадзурри» пятилетнее соглашение.

«Я нахожусь в отличных отношениях с Самюэлем Это’О. Он всегда очень положительно отзывался об «Интере» и говорил мне, что я идеально впишусь в игру команды. Получив предложение, я нисколько не сомневался в переходе. Очень рад, что это произошло», – заявил камерунский вратарь.

Андре Онана выступал «Аякс» на протяжении семи лет. В составе амстердамцев он провёл 212 матчей, в которых пропустил 192 мяча.