Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Милан Джурич перешел в «Верону»

01 Июля 2022 • 19:53 Комментировать

Боснийский нападающий Милан Джурич, права на которого принадлежали «Салернитане», перешел в «Верону». Об этом накануне объявил официальный сайт веронцев.

«Веронская команда тепло приветствует Милана, желая ему удачи в новой желтой футболке, символизирующей воинственность и целеустремленность», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что игрок подписал контракт с новой командой до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Серии А Милан Джурич провел в футболке «Салернитаны» 33 матча в Серии А, забив 5 голов и отдав 3 голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Салернитана Милан Джурич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
19:53 · Италия. Серия А
Милан Джурич перешел в «Верону»
17:00 · Италия. Кубок
Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии
16:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о переходе Кварацхелии в «Наполи»
15:38 · Италия. Серия А
«Монца» может провернуть шокирующий трансфер нападающего «ПСЖ»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт восхищён работой Тухеля, игрок хочет перейти в «Челси»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Ботхейм может продолжить карьеру в Италии
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола прокомментировал возможный уход футболиста из ЦСКА
14:59 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Бенфики» прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой»
14:04 · Италия. Серия А
Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе»
13:55 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Наполи» Горетти – о Хвиче: «У него есть потенциал, чтобы играть на высоком уровне» эксклюзив
13:46 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб начал переговоры по трансферу Милинковича-Савича
13:39 · Италия. Серия А
Стало известно, под каким номером Погба будет играть в «Ювентусе»
13:30 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» покупают итальянский клуб
13:08 · Италия. Серия Б
Джилардино стал тренером итальянского клуба
13:01 · Италия. Серия А
Асллани – о переходе в «Интер»: «Мне всего 20, возможность представлять этот клуб – нечто осбенное»
Все новости
Рекомендуем