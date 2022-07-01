Милан Джурич перешел в «Верону»

Боснийский нападающий Милан Джурич, права на которого принадлежали «Салернитане», перешел в «Верону». Об этом накануне объявил официальный сайт веронцев.

«Веронская команда тепло приветствует Милана, желая ему удачи в новой желтой футболке, символизирующей воинственность и целеустремленность», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что игрок подписал контракт с новой командой до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Серии А Милан Джурич провел в футболке «Салернитаны» 33 матча в Серии А, забив 5 голов и отдав 3 голевые передачи.