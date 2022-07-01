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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» может провернуть шокирующий трансфер нападающего «ПСЖ»

01 Июля 2022 • 15:38 Комментировать

Итальянская «Монца» может шокировать Серию А трансфером нападающего, на счету которого 121 мяч в турнире. Речь идёт о форварде «ПСЖ» Мауро Икарди, который этим летом должен быть продан из французского клуба.

Согласно информации от Football Italia, владелец «Монцы» Сильвио Берлускони не исключает трансфер аргентинца в это окно. Всё будет зависеть от требования «ПСЖ», который хотел бы поскорее избавиться от аргентинца.

Сам Икарди также хотел бы вернуться в итальянскую Серию А, но аргентинец вряд ли согласится перейти в команду, которая сыграет в турнире впервые в своей истории. Напомним, Мауро ранее забил 111 мячей в Серии А в составе миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Монца
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