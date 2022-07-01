Бывший голкипер «Бенфики» прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой»

«Рома» близка к подписанию контракта с бывшим голкипером лиссабонской «Бенфики» Миле Свиларом. Напомним, что сербский вратарь находился в статусе свободного агента после ухода из португальского клуба.

Последний сезон Свилар провёл за «Бенфику Б», так как не мог попасть в основную команду. 22-летний вратарь является воспитанником лиссабонцев, но так и не смог стать стабильным игроком основного состава команды.

Свилар должен стать сменщиком Руи Патрисиу в «Роме». Голкипер пополнит ряды команды Жозе Моуринью на правах свободного агента. В конце августу футболисту исполнится 23 года.