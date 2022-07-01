Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший голкипер «Бенфики» прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой»

01 Июля 2022 • 14:59 Комментировать

«Рома» близка к подписанию контракта с бывшим голкипером лиссабонской «Бенфики» Миле Свиларом. Напомним, что сербский вратарь находился в статусе свободного агента после ухода из португальского клуба.

Последний сезон Свилар провёл за «Бенфику Б», так как не мог попасть в основную команду. 22-летний вратарь является воспитанником лиссабонцев, но так и не смог стать стабильным игроком основного состава команды.

Свилар должен стать сменщиком Руи Патрисиу в «Роме». Голкипер пополнит ряды команды Жозе Моуринью на правах свободного агента. В конце августу футболисту исполнится 23 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Бенфика Миле Свилар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
16:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о переходе Кварацхелии в «Наполи»
15:38 · Италия. Серия А
«Монца» может провернуть шокирующий трансфер нападающего «ПСЖ»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт восхищён работой Тухеля, игрок хочет перейти в «Челси»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Ботхейм может продолжить карьеру в Италии
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола прокомментировал возможный уход футболиста из ЦСКА
14:59 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Бенфики» прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой»
14:04 · Италия. Серия А
Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе»
13:55 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Наполи» Горетти – о Хвиче: «У него есть потенциал, чтобы играть на высоком уровне» эксклюзив
13:46 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб начал переговоры по трансферу Милинковича-Савича
13:39 · Италия. Серия А
Стало известно, под каким номером Погба будет играть в «Ювентусе»
13:30 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» покупают итальянский клуб
13:08 · Италия. Серия Б
Джилардино стал тренером итальянского клуба
13:01 · Италия. Серия А
Асллани – о переходе в «Интер»: «Мне всего 20, возможность представлять этот клуб – нечто осбенное»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт готов покинуть «Ювентус» и выбрал себе новый клуб
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» предложил «Ливерпулю» громкий обмен
Все новости
Рекомендуем