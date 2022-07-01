Искусство воровать: Как Маротта за копейки подписывает топ-футболистов

Беппе Маротта вновь показал себя во всей красе. Год назад «Интер» продал Ромелу Лукаку в «Челси» за 100 с лишним миллионов евро, чтобы этим летом почти бесплатно взять его в аренду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как итальянский спортивный функционер ранее проворачивал сделки за копейки и находил топ-футболистов.

Беппе Маротта 19 лет назад возглавил молодёжное направление в клубе «Варезе» из родного города. Потом он работал в «Монце», «Комо», «Равенне» и «Венеции», пока не оказался в «Аталанте». Широкая публика узнала о Маротте, когда он успешно трудился в «Сампдории», а в 2010-м перебрался в «Ювентус». Именно этот функционер заложил базу для туринского клуба, которая позволила ему 9 лет выигрывать Серию А. После ухода из «Ювентуса» Маротта оказался в «Интере», который тоже успел выиграть скудетто. Пожалуй, его главное мастерство – это находить игроков, которые стоят копейки, но делают результат.

Андреа Барцальи – 300 тыс. евро

Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи всегда привлекали больше внимания, чем другой член «BBC» – Андреа Барцальи. Это понятно. Кьеллини был «мастером тёмных искусств», делая всевозможные зацепы, а ещё был воином. Его трудно было не заметить, учитывая, что на голове у него часто красовалась окровавленная повязка. Бонуччи тем временем прославился своими прекрасными пасами, его длинные передачи из глубины часто приводили к голам.

Роль Барцальи была менее заметной, но столь же важной для успеха «Ювентуса» и Италии. Тихий, скромный человек, он просто занимался своей работой: обычно выключал нападающих и вингеров из игры. Ему часто поручали следить за игроками, которые были намного быстрее его самого, но его редко удавалось обыгрывать, настолько блестящей была его позиционная игра.

Барцальи – один из самых недооценённых центральных защитников современной эпохи, а его приобретение из «Вольфсбурга» в 2011 году за 300 000 евро стало мастерским шагом Маротты.

Андреа Пирло – бесплатно

«Когда Андреа (Пирло. – Прим. ред.) сказал мне, что перейдёт в «Юве», первое, что я сказал, было «Слава Богу!» – рассказывал Джанлуиджи Буффон в 2011 году,

Радость капитана туринцев была понятна. Сезон 2010/11 был провальным для «Милана», и в клубе посчитали, что 31-летний Пирло уже не тот. В результате они позволили ему доработать свой контракт и перейти в «Ювентус» в качестве свободного агента. Это была, как предсказывал Буффон, «сделка века».

Пирло, движимый желанием доказать ошибочность решения «Милана», сразу же превратил «Ювентус», дважды занимавший седьмое место, в чемпиона. В Турине он выиграл четыре скудетто и был признан лучшим игроком Серии А в 2012, 2013 и 2014 годах. Это не просто одна из величайших сделок Маротты, но и одна из лучших в истории футбола.

Артуро Видаль – 10,5 млн евро

Артуро Видаль, безусловно, разочаровывал болельщиков во время последних выступлений за «Барселону» и «Интер», но на пике своей карьеры чилиец был настоящей силой. Действительно, на протяжении большей части четырёх лет в «Ювентусе» (с 2011 по 2015 год) в мировом футболе, пожалуй, не было лучшего полузащитника бокс-ту-бокс. Чилиец действительно умел делать всё, и поэтому его покупка за 10,5 млн евро у леверкузенской "Баварии" стала одним из лучших приобретений в истории «Ювентуса».

Пирло и Погба чаще попадали в заголовки по разным причинам, но возрождение «Ювентуса» как доминирующей силы в Италии и одной из главных сил в Европе было бы просто невозможно без неустанного бега Видаля и его цепкой борьбы. Хотя Маротта известен своими бесплатными трансферами, он также знает, что такое выгодная покупка, когда видит шанс, и Видаль, безусловно, был именно таким шансом.

Штефан Лихтштайнер – 10 млн евро

Для того чтобы сделать пас, нужны двое. Поэтому, хотя точность и дальновидность Пирло значительно облегчала жизнь любой атакующей стороне, плеймейкер не добился бы такого успеха в «Ювентусе», если бы у него не было готовых принимать передачи бегунков.

Если говорить в терминологии американского футбола, то Штефан Лихтштайнер, несомненно, был одним из самых талантливых ресиверов для квотербека Пирло. Действительно, они показали, чем именно будут заниматься, всего лишь на 16-й минуте стартового матча «Ювентуса» в сезоне 2011/12. Пирло забросил в штрафную площадь великолепный пас, который Лихтштайнер принял, обыграл вратаря и забил гол.

В дальнейшем активный правый защитник внес огромный вклад в доминирование «Ювентуса» в Серии А под руководством Конте, а также в выход в финал Лиги чемпионов в 2015 году. Он идеально подходил для расстановки Конте 3-5-2, и Маротта сделал это, выкупив его у «Лацио» всего за 10 млн евро, поскольку на тот момент у Лихтштайнера оставался всего один год по контракту.

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Поль Погба – бесплатно

«Слово «ошибка» – это не то, что обычно ассоциируется со временем работы Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», – сказал однажды Зинедин Зидан. – Однако я считаю, что уход Поля Погба был ошибкой».

И очень дорогой ошибкой! Фергюсон обвинил в уходе Погба Мино Райолу, позже рассказав, что он и итальянский агент невзлюбили друг друга с первой встречи, а также обвинил его в том, что тот увёл француза. Райола тем временем заявил, что шотландец и клуб недооценили Погба. «Я сказал Фергюсону, что за такие деньги даже мой чихуахуа не будет ходить по траве в тренировочном центре», – заявил он позже в документальном фильме Amazon Prime о своём клиенте.

Какой бы ни была правда, факт остаётся фактом: «Юнайтед» потерял игрока в статусе свободного агента, которого они приобрели в 2016 году за рекордную сумму в 100 с лишним миллионов евро, после того как Погба доказал, что является одним из самых талантливых полузащитников в мире, помог «Юве» выиграть четыре титула чемпиона Серии А подряд. От начала до конца – мастер-класс Маротты на трансферном рынке.

Карлос Тевес – 9 млн евро

«Манчестер Сити» принял Карлоса Тевеса с распростёртыми объятиями летом 2009 года, но два года спустя они не могли дождаться, когда же избавятся от него после его печально известной ссоры с Роберто Манчини в Мюнхене. Однако ни одна из элитных европейских команд не хотела иметь ничего общего с талантливым, но темпераментным аргентинским нападающим. Так было до тех пор, пока в 2013 году не позвонил Маротта с предложением в размере 9 млн евро (плюс потенциальные 6 млн евро в виде бонусов). «Сити» с радостью согласился, так как таким образом из списка зарплат выбывал один из самых высокооплачиваемых игроков.

Однако с точки зрения «Ювентуса» это была абсолютная кража, поскольку Тевес был талантом мирового класса, что он и доказал в Турине. Дело не только в том, что он спокойно забил 50 раз за два сезона. Он преобразил атаку «бьянконери», которая долгое время была слабым звеном сильной команды. «Ювентус» выиграл несколько титулов подряд, причем Тевес великолепно сочетался с тем, с кем он играл в паре в атаке (обычно с Фернандо Льоренте или Альваро Моратой), а в 2015 году туринцы также вышли в свой первый за 12 лет финал Лиги чемпионов.

Патрис Эвра – 1,2 млн евро

Патрис Эвра запомнится как один из лучших в истории трансферов «Манчестер Юнайтед», поскольку подписанный из «Монако» за 6 с небольшим миллионов евро игрок в течение восьми сезонов на «Олд Траффорд» доказывал, что является одним из лучших левых защитников в мире.

Лучшие времена француза уже были позади, когда в 2014 году Маротта привёл его в «Ювентус» всего за 1,2 млн. евро. Эвра провёл в Турине всего два с половиной года, однако за это время он не только внёс заметный вклад на поле, но и оказал большое влияние за его пределами, что сделало его одной из лучших выгодных покупок «бьянконери». Действительно, Эвра помог «Юве» выиграть матчи в плей-офф и выйти в финал Лиги чемпионов 2014/15 годов.

Но именно то, насколько полно француз вписался в культуру клуба, по-настоящему привязало к нему болельщиков. Товарищи по команде, в свою очередь, любили его за вдохновляющий профессионализм, восхитительную честность и фантастическое чувство юмора. Просто одно из лучших приобретений Маротты для раздевалки.

Николо Барелла – 37 млн евро

Когда Николо Барелла играл в «Кальяри», Gazzetta dello Sport назвала его «сардинским Стивеном Джеррардом». Фабио Капелло между тем сказал, что он напоминает ему Марко Тарделли. Все сходились в одном: Барелла – особый талант, поэтому Маротта заслуживает огромной благодарности за то, что не только уговорил востребованного полузащитника перейти в "Интер", но и подписал его за 37 млн евро (первоначальная аренда на 12 млн евро и выкуп за 25 млн евро).

Сейчас Барелла стоит по меньшей мере вдвое больше этой суммы, став постоянным игроком основы как клуба, так и страны. Действительно, благодаря своей безграничной энергии и прекрасной правой ноге Барелла стал одной из движущих сил успеха «Интера» в борьбе за скудетто в 2020-21 годах и триумфа Италии на Евро-2020.

До сих пор нет единого мнения о том, на кого из великих игроков Барелла больше всего похож. Недавно партнёр по «Скуадра адзурра» Жоржиньо сравнил его с Н'Голо Канте из-за его замечательной способности возвращать себе владение мячом. В любом случае его статус одной из лучших покупок Маротты не подлежит сомнению.

Ахраф Хакими – 40 млн евро

Роналдо не сразу понял, что бывший клуб «Интер» совершил большой переворот, купив Ахрафа Хакими в 2020 году. «Иногда я смотрю на него и думаю: «Ронни, представь, как вы с ним играете вместе», – сказал легенда Бразилии в интервью Gazzetta dello Sport. «Мы бы шли на приличной скорости! «Интер» подписал необыкновенного игрока Хакими. Ошибкой «Реала» было отпускать его».

Уж точно не за 40 млн евро! Хакими, который после отличной двухлетней аренды в дортмундской «Боруссии» разрывал в Серии А, зарекомендовал себя как один из лучших атакующих фланговых защитников в мире в качестве неотъемлемой части расстановки 3-5-2 Антонио Конте. Из-за связанных с пандемией финансовых проблем китайских владельцев «Интер» летом 2021 года был вынужден продать в «Пари Сен-Жермен» один из самых ценных своих активов. Но тот факт, что они получили прибыль в размере 20 млн евро, которая в конечном итоге может вырасти до 31 млн евро в зависимости от бонусов, за игрока, приобретённого всего за год до этого, свидетельствует о гениальности Маротты.

Кристиан Эриксен – 27 млн евро

Не секрет, что Конте не был заинтересован в переходе Кристиана Эриксена в «Интер» во время январского трансферного окна 2020 года. Он хотел, чтобы Маротта воссоединил его с Видалем. Однако мудрый итальянец посчитал, что просто не может упустить возможность подписать за бесценок одного из лучших плеймейкеров Премьер-лиги. Эриксен был доступен всего за 27 млн евро, поскольку до окончания контракта с «Тоттенхэмом» оставалось всего шесть месяцев.

Эриксен пережил очень трудное время в начале своего пребывания на «Сан-Сиро». Он прибыл во время пандемии и даже был вынужден ночевать в тренировочном центре клуба, пока пытался найти жилье на время блокировки. Неудивительно, что Конте не очень-то верил в Эриксена. Тем не менее датчанин в конце концов покорил своего тренера и в итоге стал ключевым членом команды, выигравшей титул в сезоне 2020/21.

Обидно, что Эриксен в итоге был вынужден уйти из «Интера», потому что не мог играть в Италии после того, как ему установили кардиомонитор из-за остановки сердца, которую он пережил на Евро-2020. Но его просто необходимо считать большой историей успеха Маротты, учитывая, через сколько пришлось пройти Эриксену, чтобы проявить себя на «Сан-Сиро».

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Ромелу Лукаку – 74 млн евро

Антонио Конте давно утверждал, что он сможет вывести игру Ромелу Лукаку на совершенно другой уровень, но было много скепсиса вокруг готовности «Интера» подписать рекордный для клуба контракт с бельгийцем в 2019 году. Форварда, конечно же, после неудачного выступления в «Манчестер Юнайтед» обвиняли в том, что он не годится в буквальном смысле носить футболку.

Однако, несмотря на то, что в прошлом Маротта иногда конфликтовал с Конте по поводу трансферных целей, на этот раз он был готов поддержать своего тренера, и одна из самых больших авантюр в его карьере окупилась с лихвой. Лукаку возродился в Италии, забив 64 гола в 95 матчах во всех соревнованиях и приведя «Интер» к первому титулу чемпиона Серии А за последние 11 лет.

Когда в 2021 году нападающий заявил о своём желании вернуться в «Челси», Маротта помог свести баланс в испытывающем нехватку денег «Интере», продав Лукаку за внушительную сумму, превышающую 100 млн евро.

Эта сумма выглядит тем более впечатляющей, что Лукаку потерпел неудачу на «Стэмфорд Бридж» и теперь вернулся в «Интер» в рамках годичной аренды за 8 млн евро. Возможно, это шедевр Маротты.

Основано на материале goal.com

Роман Андреев