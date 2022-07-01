Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе»

В новом сезоне нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович будет носить футболку под другим номером. После зимнего трансфера в «старую синьору» форвард взял седьмой номер, но в следующей кампании игрок заберёт себе девятку. Об этом «Ювентус» сообщил на своём официальном сайте.

Напомним, что девятый номер «Ювентуса» освободился после ухода из команды нападающего Альваро Мораты, которого «старая синьора» так и не смогла выкупить у мадридского «Атлетико».

Влахович в прошлом сезоне забил за «Ювентус» 7 голов в 15 матчах Серии А. В первой половине сезона сербский нападающий настрелял 17 голов за «Фиорентину» в 21 поединке.