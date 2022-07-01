Бывший футболист «Наполи» Роберто Горетти в интервью «Евро-Футбол.ру» поделился ожиданиями от дебютного сезона Хвичи Кварацхелии в неаполитанском клубе.

Вы видели игру Хвичи, как он вам?

«Да, когда стало понятно, что он будет в «Наполи», я посмотрел нарезки его игры. И недавно смотрел матч сборной Грузии, в котором он забил. Видно, что он отлично работает с мячом. Быстрые ноги и достаточная координация. Мне понравилось то, что я увидел».

В «Наполи» видят в нем замену Инсинье?

«Инсинье невозможно заменить, он уникален! Это большая потеря для команды, но надо идти вперёд. Хвича хороший футболист, который может помочь команде, когда привыкнет к новым условиям. А что касается замены Инсинье, то я думаю, что она будет скорее коллективной, «Наполи» будет играть несколько иначе».

В чем будет главная трудность для Хвичи?

«Он переходит в лигу, которая на совершенно другом уровне, чем чемпионат России и Грузии. Интенсивность Серии А очень высокая, ему придётся прибавлять в скорости принятия решений, защитники в Италии не будут ждать, что он придумает с мячом, если он не будет действовать резко. Адаптация в любом случае предстоит трудная».

Но вы верите в то, что он сможет заиграть?

«Да, верю. У него есть потенциал, чтобы играть на высоком уровне. Вопрос в его трудолюбии и стойкости. Если он будет много работать, то это принесёт свои результаты. «Наполи» прекрасно понимает, команда будет ему помогать быстрее освоиться».