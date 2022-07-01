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Стало известно, под каким номером Погба будет играть в «Ювентусе»

01 Июля 2022 • 13:39 Комментировать

Поль Погба определился с номером, который будет носить на спине по возвращению в «Ювентус». Согласно информации от местного издания Tuttosport, француз выбрал себе десятый номер на следующий сезон.

Напомним, что десятый номер ранее носил Пауло Дибала, который покинул клуб на правах свободного агента. Аргентинец, являющийся девятым лучшим бомбардиром в истории клуба, должен присоединиться к миланскому «Интеру».

В свой первый период игры за клуб Погба носил шестой номер, но затем взял десятку. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» будет зарабатывать в туринском клубе около 8 миллионов евро за сезон.

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Ювентус Поль Погба
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