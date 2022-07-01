Асллани – о переходе в «Интер»: «Мне всего 20, возможность представлять этот клуб – нечто осбенное»

Новичок миланского «Интера» Кристьян Асллани поделился своими эмоциями после подписания контракта с клубом. Напомним, что 20-летний полузащитник перебрался в стан «нерадзурри» из «Эмполи».

«Потрясающее чувство. Мне всего 20, возможность представлять этот клуб – нечто особенное для меня. Я не могу дождаться начала сезона, чтобы выложиться на полную и показать себя с лучшей стороны», – цитирует албанца официальный сайт «Интера».

Напомним, что Асллани в прошлом сезоне провёл за «Эмполи» 23 поединка в итальянской Серии А. В этих матчах молодой албанец отметился одним голом и результативной передачей.