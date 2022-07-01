Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перебрался в итальянский чемпионат. Новым местом работы 21-летнего грузинского футболиста стал «Наполи», об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

В стан неаполитанского клуба Кварацхелия перешел из батумского «Динамо», за которое выступал во второй половине прошлого сезона. Согласно данным СМИ, трудовое соглашение Хвичи с итальянцами рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.