Голкипер Андре Онана и полузащитник Генрих Мхитарян стали футболистами «Интера». «Нерадзурри» официально зарегистрировали футболистов на следующий сезон.

Напомним, что оба игрока перебрались в миланский клуб на правах свободных агентов. Онана покинул амстердамский «Аякс», тогда как Мхитарян ушёл из «Ромы», где в своём последнем сезоне одержал победу в Лиге конференций.

Ранее «Интер» не мог зарегистрировать обоих футболистов из-за финансовых проблем, но сейчас клуб выручил дополнительные средства, которые позволили ему завершить трансферы Генриха Мхитаряна и Андре Онаны.