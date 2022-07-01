«Ювентус» близок к покупке нового защитника

Туринский «Ювентус» близок к подписанию флангового защитника Андреа Камбьясо, правами на которого владеет генуэзский «Дженоа». Как сообщил в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего футболиста обойдется «старой синьоре» в 3,5 миллиона евро.

Кроме того, в сделку будет включен 20-летний защитник «Ювентуса» Раду Дрэгушин, который прошлый сезон провел на правах аренды за «Сампдорию» и «Салернитану».

В прошлом сезоне Камбьясо принял участие в 26 поединках чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. На счету защитника три желтые карточки и одно удаление.