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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А может усилиться полузащитником «Барселоны»

01 Июля 2022 • 10:11 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рики Пуч близок к уходу из нынешнего клуба в текущее трансферное окно. Главный тренер команды Хави Эрнандес заявил, что не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 22-летним футболистом.

Согласно данным Todofichajes, у Пуча есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах испанского хавбека заинтересован римский «Лацио». «Орлы» готовы оформить аренду Пуча до конца следующего сезона.

Рики является воспитанником академии «Барселоны». В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 15 поединках, записав себе в актив один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Барселона Рики Пуч
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