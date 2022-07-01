Клуб Серии А может усилиться полузащитником «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рики Пуч близок к уходу из нынешнего клуба в текущее трансферное окно. Главный тренер команды Хави Эрнандес заявил, что не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 22-летним футболистом.

Согласно данным Todofichajes, у Пуча есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах испанского хавбека заинтересован римский «Лацио». «Орлы» готовы оформить аренду Пуча до конца следующего сезона.

Рики является воспитанником академии «Барселоны». В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 15 поединках, записав себе в актив один забитый мяч.