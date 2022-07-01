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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» увеличил предложение по Шкриньяру

01 Июля 2022 • 10:03 Комментировать

Между миланским «Интером» и французским «ПСЖ» продолжаются переговоры относительно перехода словацкого защитника Милана Шкриньяра.

По сообщениям Football-Italia, парижская сторона заявила о готовности увеличить предложение по игроку до 65 миллионов евро. Однако «нерадзурри» не устраивает такая сумма, миланцы хотят выручить с продажи Шкриньяра 70 миллионов.

Среди претендентов на Милана также фигурируют «МЮ» и лондонский «Челси», однако «ПСЖ» считается главным фаворитом.

Словак связан контрактом с «Интером» до лета 2023 года. В сезоне-2021/2022 защитник сыграл 48 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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