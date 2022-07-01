Президент «Сассуоло» Карневали: «ПСЖ» уже 10 дней не выходил с нами на связь по поводу Скамакки»

Президент «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал о ходе переговоров с «ПСЖ» по трансферу нападающего Джанлуки Скамакки. Напомним, что итальянский форвард является одной из главных целей парижского клуба на это трансферное окно.

«ПСЖ» уже 10 дней не выходил с нами на связь по поводу Скамакки, мы не контактируем. У нас есть возможность продать Скамакку и в другой зарубежный клуб, на него есть спрос», – цитирует президента «Сассуоло» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Скамакка в прошлом сезоне забил 14 мячей в итальянской Серии А. Итальянец также был интересен «Интеру», но клуб в итоге предпочёл другие варианты.